Demain nous appartient du 8 janvier : une nouvelle piste pour retrouver Alexis (résumé + vidéo épisode 1595 en avance)

Demain nous appartient du 8 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1595 de DNA – Alexis est toujours activement recherché par la police ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et une nouvelle piste apparait…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 8 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1595

Au commissariat, Karim et Martin font le point sur l’enquête pour retrouver Alexis Langlois. Il a peu d’argent et à priori personne pour le cacher, ils sont convaincus qu’il est toujours à Sète. Sara débarque avec une nouvelle piste, Langlois a été en contact avec un trafiquant connu de leurs services !

Pendant ce temps là l’hôpital, Dorian veut sortir. Mais William lui explique qu’ils vont le garder un peu. Il a été opéré de l’appendicite et doit se remettre. Bénédicte ne va pas bien, elle a beaucoup stressé. William se moque et tente de la rassurer.

La police est impressionnée par la confiance de Timothée. La série de malheurs d’Adeline persiste, tandis que Charlie se retrouve confronté aux interrogations des Moreno.

VIDÉO Demain nous appartient du 8 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode



