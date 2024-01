Demain nous appartient : le grand retour de Clément Rémiens ! (PHOTO)

Publicité





On y croyait plus et pourtant ! Clément Rémiens, acteur phare des séries « Ici tout commence » et « Demain nous appartient », fait un retour remarqué en premier jour de l’année 2024.





Après un silence radio et une absence de plusieurs années sur les réseaux sociaux, Clément Rémiens a fait son come-back sur Instagram ce lundi.







L’acteur apparait métamorphosé, les cheveux longs, et a reçu déjà de nombreux likes et messages. Ses fans se réjouissent de ce retour, tout comme des acteurs de « Demain nous appartient ». En effet, Samy Gharbi (Karim) et Luce Mouchel (Marianne) ont rapidement commenté cette publication de Clément Rémiens.

Que signifie ce retour médiatique de Clément Rémiens ? Se prépare-t-il à reprendre son métier d’acteur ? Suspense !



Rappelons que depuis maintenant un an, Clément Rémiens est devenu basketteur au sein du club de Gravelines, à Dunkerque.

PHOTO le retour de Clément Rémiens sur Instagram