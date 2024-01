Demain nous appartient spoiler : Violette amoureuse ? (vidéo épisode du 3 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette va-t-elle tomber amoureuse dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Jordan et Jack pensent que l’adolescente a un crush…











En effet, au petit déjeuner chez les Roussel, Violette est ailleurs. Elle confie à Jack et Jordan qu’elle regardait la nouvelle photo de profil de Liam… Il s’agit d’une photo de Robin des Bois ! Jordan et Jack ne trouvent pas ça drôle et ne comprennent pas qu’elle apprécie. Ils sont convaincus que le mec a volé pour redistribuer aux pauvres et qu’il s’affiche uniquement pour attirer les filles…

Violette n’est pas de leur avis ! Est-elle tombée sous le charme de Liam ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1592 du 3 janvier 2024 : Violette sous le charme de Liam

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



