Un si grand soleil spoiler : Johanna et Yann prennent une grande décision ! (vidéo épisode du 4 janvier 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode du 4 janvier 2024 – Johanna et Yann vont prendre une grande décision dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Yann va aller dire adieu à Alexandra au cimetière et lui rendre son alliance pour tourner définitivement la page.

Et il va ensuite retrouver Johanna pour lui faire une belle demande !











Pas de mariage en vue mais Yann demande à Johanna de faire un bébé ! Johanna est très heureuse et accepte de faire un enfant avec Yann.

Dans le même temps, Guilhem va très vite et demande Estelle en mariage… Quant à Margot, elle vient voir Akim et ils s’embrassent ! Un début d’année rempli de bonheur donc pour les personnages de « Un si grand soleil ».

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1311 du 4 janvier 2024

vidéo à venir

