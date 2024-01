Demain nous appartient spoiler : Dorian bouleversé, il annonce à Luna que... (vidéo épisode du 10 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Dorian va faire une grande annonce à Luna dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Dorian est bouleversé après que ses parents lui aient annoncé leur intention de quitter Sète pour reprendre une vie nomade sur leur bateau.











Résultat, Dorian annonce son départ à Luna et… lui propose de venir avec eux ! Et contre toute attente, Luna est partante ! Elle est surprise et doit encore y réfléchir, mais elle se voit bien venir avec eux. Et pour Luna, l’essentiel est d’être avec Dorian ! Elle trouve que Dorian n’a pas l’air emballé mais il lui explique qu’il est juste surpris qu’elle accepte…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1597 du 10 janvier 2024 : Dorian et Luna sur le départ

