Star Academy : Djébril a déjà retrouvé des anciens élèves ! (PHOTO)

Au lendemain de son élimination de la Star Academy, Djébril est déjà actif sur les réseaux sociaux et ce dimanche il a retrouvé d’anciens élèves !





Après avoir repris le contrôle de son compte Instragram, où il est désormais suivi par 100.000 euros abonnés, Djébril a partagé une vidéo en story ce dimanche soir.







Djébril y apparait avec… Marie-Maud et Clara ! De quoi recréer la famille Star Academy en dehors du château et vivre une sortie moins difficile. Rappelons qu’hier après son élimination, Djébril a expliqué que tout allait bien et qu’il ne la vivait pas mal.







Et si au château pour les six élèves restants la semaine va débuter avec des évaluations, pour Djébril ça sera direction le plateau de « Quotidien » lundi soir sur TMC.



