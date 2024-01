Demain nous appartient spoiler : Etienne inquiet, Dorian au plus mal (vidéo épisode du 5 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La famille Curtis va vivre des moments difficile avec le retour d'Alexi dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, l'état de santé de Dorian va beaucoup inquiéter Etienne…











Et pour cause, Dorian ne va pas bien du tout. Sur le bateau et alors que la famille Curtis a été placé sous surveillance policière, Dorian se tord de douleur. Et Etienne constate que Dorian est brulant. Il décide d’emmener son fils aux urgences.

Qu’est-ce qui arrive à Dorian ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1594 du 5 janvier 2024 : Dorian va très mal

