« La traversée de Bourvil » : votre documentaire ce soir sur France 3 (3 janvier 2024)

Publicité





« La traversée de Bourvil » au programme TV du mercredi 3 janvier 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 rediffuse le documentaire « La traversée de Bourvil ». Un documentaire initialement diffusé à l’occasion du 52e anniversaire de la mort de Bourvil, en septembre 2022.





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« La traversée de Bourvil » : présentation

Radio, sketches, théâtre de boulevard, opérette, cinéma, chansons fantaisistes ou tendres, Bourvil est présent dans tous les domaines de la culture populaire.

Porté par la voix de Valérie Lemercier, ce portrait de Bourvil permet de retrouver ses plus belles chansons (des Crayons à La tendresse) et les moments forts de sa filmographie (des scènes cultes de La Traversée de Paris, du Corniaud et de La Grande vVadrouille au Cercle rouge). On y redécouvre aussi la richesse de sa carrière de chanteur et d’acteur, avec quelques pépites méconnues. Le témoignage des deux fils de Bourvil, des films de famille inédits et de très nombreuses archives nous racontent la vie trop brève de cet homme attachant, tout en nous faisant traverser un demi-siècle de la vie des Français. La porosité de son œuvre avec le destin des Français est totale.



Publicité





Dans ce documentaire, le projet des producteurs est sous-tendu par l’idée que Bourvil synthétise peut-être l’idéal d’égalité auquel les Français sont très attachés et cela peut expliquer l’immense sympathie qu’il suscite encore plus de cinquante ans après sa mort.