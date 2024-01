Demain nous appartient spoiler : Victoire bouleversée face à Samuel, il lui confie... (vidéo épisode du 16 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va retrouver Samuel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Samuel va faire une confidence qui va bouleverser Victoire…

Et pour cause, il y a un an quand Samuel a quitté Victoire, ce n’était pas parce qu’il ne l’aimait plus !











Publicité





Samuel était au plus mal, il se battait contre ses addictions… Et aujourd’hui de retour à Sète, Samuel ne va pas bien du tout. Victoire vient le voir dans sa chambre d’hôtel et lui reproche de ne pas lui avoir dit la vérité au lieu de la quitter. Elle l’aimait et était prête à tout pour lui ! Samuel lui présente ses excuses et fond en larmes dans ses bras…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Samuel de retour avec un terrible secret… (vidéo épisode du 15 janvier)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1601 du 16 janvier 2024 : Samuel s’effondre dans les bras de Victoire

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.