Un si grand soleil du 12 janvier : les fiançailles tournent mal (résumé et vidéo épisode 1316 en avance)

Un si grand soleil du 10 janvier : une rupture (résumé et vidéo épisode 1315 en avance), spoiler résumé de l’épisode 1316 en avance – Alors que votre épisode est déprogrammé ce soir, que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 12 janvier 2024..





Estelle reçoit une livraison. Il s’agit d’une robe de cocktail offerte par Guilhem pour leur soirée de fiançailles… Elle l’appelle, elle trouve que c’est beaucoup trop. Guilhem lui demande si ça lui plait, elle trouve la robe incroyable… Elle se demande si ce n’est pas trop, il propose de la changer mais Estelle dit qu’elle est parfaite.

Carine retrouve sa fille au petit déjeuner. Elle a remarqué qu’elle a bien mangé la veille et lui demande si elle était avec Robin. Maéva ment et dit qu’elle était avec Thaïs… Au lycée, Maéva retrouve Robin, qui l’embrasse. Il a hâte pour ce soir mais Maéva a oublié l’expo. Elle est désolée et dit qu’elle est trop contente. Thaïs remarque qu’elle est bizarre.



A l’hôpital, Evan est avec Alain. Alain reçoit un appel d’Elisabeth, elle a changé d’avis et veut aller aux fiançailles de Guilhem. Alain est étonné, il pense qu’elle veut juste voir la tête de la mariée. Il rigole et accepte de l’accompagner.

Achille parle avec Tom, qui est ailleurs… Noura s’inquiète pour lui. Tom retrouve Maéva, il lui demande s’ils vont se voir. Elle lui dit qu’elle va à une expo avec son mec. Tom lui dit qu’il la kiffe, elle doit quitter Robin. Mais Maéva lui dit qu’elle aime aussi Robin. Juste après, Thaïs interroge Maéva, elle l’a vue avec Tom… Elle avoue avoir trompé Robin, et c’était incroyable. Thaïs lui demande si elle va quitter Robin, elle dit qu’elle ne peut pas elle n’a pas envie de lui faire du mal… Ils partent en Egypte dans une semaine, elle est en galère.

Akim appelle Estelle pour s’excuser, si elle est heureuse c’est tout ce qui compte. Estelle les accepte et s’excuse aussi pour ce qu’elle lui a dit. Akim la félicite.

Carine retrouve Estelle, qui a mis sa robe. Elle la trouve superbe, mais Estelle a l’impression d’être déguisée. Au lycée, Tom a le regard noir en voyant Maéva partir avec Robin… Maéva éloigne la main de Robin et prétexte être malade. Tom se confie à sa soeur, il lui dit qu’une fille le kiffe mais elle ne veut pas quitter son mec.

Margot est chez Cécile, elle n’a toujours pas reparlé à Akim. Cécile lui conseille de l’appeler. Margot pense que la seule solution c’est de refuser la proposition de Claudine… Elle n’a pas envie de perdre Akim. Mais Cécile pense que si elle refuse ce travail elle lui en voudra.

Aux Sauvages, Guihem présente Estelle à Elisabeth et Alain. Elisabeth interroge ensuite Claudine sur le contrat de mariage mais Guilhem n’en veut pas. Elle pense que c’est une folie… Guilhem fait un joli discours sur Estelle. Il s’éloigne et Elisabeth en profite pour aller parler à Estelle. Elle lui dit qu’elle a réussi à mettre la main sur l’une des plus grosses fortunes de la région ! Estelle dit ne pas être avec lui pour son argent… Mais ça lui fait mal. Elle s’isole sur la plage. Elle repense à Akim, et à Guilhem… Elle pleure !

Après l’expo, Maéva refuse de venir chez Robin, elle dit vouloir rentrer pour bosser.

