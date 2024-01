Demain nous appartient spoiler : Victoire dans le coma, Georges s’en prend à Samuel (vidéo épisode du 25 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Entre Georges et Samuel, on peut dire que ce n'est pas le grand amour dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors que Soraya a fait libérer Samuel, Georges règle ses comptes…











En cause, le fait que Victoire soit dans le coma à l’hôpital. La médecin a été renversée par une voiture, elle est entre la vie et la mort à l’hôpital et Georges tient Samuel pour responsable de ce qui lui est arrivé… Samuel conseille à Georges de plutôt chercher à retrouver celui qui a renversé Victoire…

Une remarque qui met Georges furax. Renaud essaie de calmer le jeu alors que son fils est libre mais sous contrôle judiciaire.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1608 du 25 janvier 2024 : Georges confronte Samuel

