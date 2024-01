Star Academy : les artistes invités de la demi-finale du 27 janvier 2024 dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du prime de la demi-finale du samedi 27 janvier 2024 – Deux jours après l’élimination d’Axel dans la Star Academy 2023, les académiciens ont appris aujourd’hui la liste des invités du prime de la seconde demi-finale.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 27 janvier 2024 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les répétitrices, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, étaient déjà au château ce lundi pour les prises de tonalités.

Héléna, Julien et Pierre auront ainsi la chance de chanter avec : Gims, Lara Fabian, David Hallyday, Woodkid, et Sophie Ellis-Bextor.



Artistes, chansons et duos

– Les élèves feront un medley avec Gims : « Brisé » pour Julien, et Héléna et Pierre sur « Est-ce que tu m’aimes ? »

– Lara Fabian en duo avec Héléna sur « J’y crois encore »

– Héléna aura un tableau chanté / dansé avec Sophie Ellis-Bextor sur « Murder on the Dancefloor »

– David Hallyday fera un duo avec Pierre sur « Tu ne m’as pas laissé le temps »

– WoodKid sera en duo avec Pierre sur « Run boy run »

– Julien chantera avec Pierre « Les murs de poussières » de Francis Cabrel

– Julien chantera avec Héléna « J’irai où tu iras » de Céline Dion

Cette liste n’est pas complète et sera complétée au fil des annonces.

