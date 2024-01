Faut pas rêver du 24 janvier 2024 : ce soir sur France 3, « Vivre au pays des volcans »

Publicité





Faut pas rêver du 24 janvier 2024, sommaire de votre magazine – France 3 vous propose ce mercredi soir un nouveau numéro inédit du magazine « Faut pas rêver » avec pour thème « Vivre au pays des volcans ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV.







Faut pas rêver du 24 janvier 2024 « Vivre au pays des volcans »

C’est le pays des volcans par excellence ! L’Indonésie, située sur la ceinture de feu, est une véritable cocotte-minute dont le couvercle menace de sauter en permanence ! Avec 130 volcans actifs, c’est l’endroit le plus bouillant de la planète ! Carolina De Salvo nous emmène au cœur de l’île de Java, au plus près de trois volcans mythiques, en compagnie de ceux qui y vivent, malgré la menace qui plane…

Kawa Ijen, à l’est de Java, est sans doute l’un des lieux les plus hostiles de la planète… Bravant les émanations de gaz toxiques qui s’échappent du plus grand lac d’acide sulfurique au monde, Carolina part à la rencontre des forçats du soufre qui transportent quotidiennement sur leurs épaules des paniers remplis de pierre jaune pesant parfois jusqu’à 70 kg. Un travail éreintant, souvent au péril de leur vie, pour un salaire de misère, mais qui est pour eux une source de revenus inestimable, leur permettant de nourrir leurs familles.



Car, pour tous ceux qui vivent au pied des volcans, ces formations géologiques constituent un véritable trésor, tant leurs sols sont fertiles. Au mont Bromo, Carolina rencontre un couple d’agriculteurs qui vénèrent le géant car il leur procure une terre riche et nourricière. Au point de lui rendre hommage une fois par an, lors d’une incroyable procession réunissant des milliers de personnes, venues remercier le volcan pour tout ce qu’il leur donne.

Lorsque Carolina s’aventure du côté du Mérapi, une éruption a eu lieu quelques semaines plus tôt, recouvrant la région d’un épais tapis de cendres. Afin de surveiller l’évolution du volcan au quotidien, une station de radio lui est même entièrement dédiée. Sarjino en est la voix et c’est lui qui informe la population du moindre risque d’éruption. Un relais précieux et indispensable quand on vit ou travaille à proximité des coulées de lave dévastatrices.

Ce voyage au pays des volcans est une véritable leçon de vie que nous offrent ceux qui les côtoient en permanence.

Ce soir partez en voyage avec Carolina De Salvo dans « Faut pas rêver », à partir de 21h10 sur France 3.