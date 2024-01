Demain nous appartient spoilers : Victoire hospitalisée d’urgence, Charlie face à la vérité, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 janvier 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 janvier 2024 – Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que les choses vont très mal tourner pour Victoire ! La jeune femme va être violemment agressée et va être hospitalisée d’urgence !







De son côté, Samuel est placé en garde à vue et il doit replonger dans ses souvenirs pour tenter de sauver la vie de Victoire.

Raphaëlle est de retour à Sète et retrouve Martin alors que François retombe dans les bras de Soizic. Contre toute attente, Adam n’apprécie pas de voir ses parents de nouveau ensemble et il décide de confronter François. Ce dernier embrasse Soizic dans les rues de Sète et ils se font griller par Nathan. Charlie apprend la vérité par son meilleur ami, elle est une nouvelle fois déçue par le comportement de François…



Quant à Mona, elle ne va pas bien et Nathan l’emmène à l’hôpital..

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 janvier 2024

Lundi 22 janvier 2024 (épisode 1605) : Georges persiste et signe dans sa chasse à l’homme. Charlie se rend sur la scène du crime. En matière de sentiments, Violette a ses raisons que la raison ignore.

Mardi 23 janvier 2024 (épisode 1606) : Au commissariat, Samuel confesse son crime pour protéger Victoire. Violette joue sur deux tableaux. Adam prend le parti de Charlie.

Mercredi 24 janvier 2024 (épisode 1607) : L’enquête piétine tandis que Victoire, inconsciente, est admise aux urgences. Une avocate de renom revient à Sète. Acculé, François doit répondre aux questions d’Adam.

Jeudi 25 janvier 2024 (épisode 1608) : Georges doit faire face à ses démons. Martin prend ses cliques et ses claques. Inquiet, Nathan emmène Mona à l’hôpital.

Vendredi 26 janvier 2024 (épisode 1609) : Samuel peine à reconstituer ces souvenirs alors qu’une vie est en jeu. Charlie et Gabriel se défoulent, chacun à leur façon. Chloé ment effrontément à sa mère pour protéger Noor.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 22 au 26 janvier 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

