Destination X : quelle destination ce 23 janvier ? Les premiers indices !

Destination X du 23 janvier, destination et indices – C’est ce soir qu’M6 diffuse l’épisode 5 de « Destination X », présenté par Philippe Bas. Après les éliminations de Salomé et Maxime, ils ne sont plus que 6 ce soir au départ de Venise, en Italie.





Mais quelle est la destination à deviner ce soir ? On vous donne les premiers indices !







Dans la bande-annonce et les premiers extraits de cet épisode de Destination X, on peut voir de premiers indices :

– des paysages de montagne qui peuvent faire penser à la Suisse ou à l’Autriche

– le tremplin de saut à ski d’Innsbruck, en Autriche

– on voit un château. Il s’agit de la forteresse de Berneck, située dans le Tyrol en Autriche

– on voit une église, qui se situe à Innsbruck, en Autriche



Vous l’aurez donc compris, ce soir les passagers du X bus seront en Autriche ! Plein d’autres indices à découvrir ce soir dès 21h10 dans Destination X sur M6 !

VIDÉO Destination X, les premiers indices du 23 janvier

"Là, j'apprends quelque chose" 😮

Les passagers du X-Bus sont mitigés sur l'endroit où ils se trouvent actuellement. #DestinationXM6, ce mardi à 21:10 pic.twitter.com/mO95yzRaEg — M6 (@M6) January 23, 2024

Présentation de l’épisode

La compétition est à son apogée pour les six derniers passagers à bord du X-Bus. Malheureusement, l’intensité s’accroît davantage pour l’un d’entre eux en ce début d’épisode. En effet, Philippe Bas a créé un premier défi extraordinaire, au terme duquel deux passagers seront confrontés à un placement de X inattendu. Qui sera éliminé de manière soudaine ?

Plus tard, les passagers seront invités à participer à un bal costumé dans un château hors du temps. Dans ce nouveau défi chargé d’émotions, ils devront repousser leurs limites comme jamais auparavant pour remporter un indice crucial leur permettant de se localiser. En effet, une deuxième élimination les attend à la fin de l’épisode !

Alors, parviendrez-vous à deviner leur emplacement ?