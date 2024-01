Un si grand soleil du 24 janvier : Margot innocente Akim (résumé et vidéo épisode 1322 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1322 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 24 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Akim et Margot font un footing sur la plage. Elle explique à Akim qu’elle a claqué la porte, mais il pense que ça peut encore s’arranger. Margot n’en a pas envie, elle préfère partir. Akim a rendez-vous avec l’IGPN à midi. Il sait qu’ils ne vont pas lui faire de cadeau.

Becker fait le point avec Elise et Alex. Elise pense que Sandra couvre Jade, Becker lui dit de lui mettre la pression. Alex se rend sur le port, il surveille les deux suspects. Il les interpelle avec une commission rogatoire pour vérifier le contenu. Les deux hommes assurent que c’est des meubles…



Johanna est au cimetière, elle prépare les obsèques de Guilhem. Il va être enterré dans un caveau familial, il avait déjà tout prévu. Yann est aux côtés de Johanna pour la soutenir. Elle pleure dans ses bras, Guilhem était sa seule famille. Yann lui dit qu’il est là.

Akim et Margot sont avec l’avocat. Il explique qu’il n’y a aucune preuve que les choses se soient passées comme il le dit. Il a besoin d’une preuve formelle. Il va commencer par demander une reconstitution. Margot demande à l’avocat une copie du dossier.

Florent parle de Margot avec Claudine. Elle est remontée. Il pense qu’après la perte de Guilhem et de Margot, il aimerait qu’ils se posent pour parler et réfléchir.

Alex tient les voleurs des motos. Ils finissent par tout avouer. Alex leur montre des photos de Sandra et Jade, ils ne les connaissent pas. Alex en parle à Elise, qui ne veut pas lâcher Jade pour autant ! Alex appelle Ludo pour le prévenir que les responsables du vol ont été arrêtés et sont hors de cause. Mais Elise la recherche toujours pour le reste… Il lui dit que si elle reste à Montpellier ça pourrait mal tourner. Et Jade a eu Sandra au téléphone, elle ne voit pas d’autre solution que de partir.

Margot épluche le dossier sur la mort de Guilhem. Elle remarque quelque chose et appelle quelqu’un… Elle retrouve Carine au sujet d’Estelle. Elle a vu qu’Estelle l’avait appelé pendant 9 minutes au moment du drame. Carine explique qu’en fait Estelle a du l’appeler par erreur et elle est tombée sur son répondeur, elle lui a laissé un message. Margot demande à l’écouter.

Ludo dit à Jade qu’il est prêt à partir en cavale avec elle. Jade pense qu’il ne peut pas faire ça mais Ludo ne veut pas la perdre.

Margot a fait mettre le message vocal d’Estelle sur une clé usb. Elle l’écoute quuand Akim rentre. Elle lui annonce qu’elle a une preuve et lui fait écouter ! L’enregistrement prouve que Guilhem a vrillé et qu’il a tiré avant Akim ! Akim retrouve le sourire.

VIDÉO Un si grand soleil du 24 janvier extrait, Margot a la preuve ultime

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv