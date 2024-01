Destination X : qui a été éliminé ? Où étaient-ils ? (résumé et replay épisode 6 du 30 janvier 2024)

Publicité





Destination X résumé et replay demi-finale du mardi 30 janvier 2024 – C’est parti pour l’épisode 6 de Destination X. Après les éliminations de Franck et Jonathan, ils ne sont plus que 4 en compétition. Ils peuvent sortir et découvre d’en bas le château où ils étaient, qui est situé dans le sud-ouest de l’Autriche.





Ils continuent leur voyage dans un van, ils montent ensuite dans un train. Il est écrit « Salzbourg » sur le train, ça confirme qu’ils sont toujours en Autriche. Les passagers découvrent qu’ils partent d’Innsbruck. Ils sont donc tous à égalité pour débuter cette nouvelle étape !







Publicité





Il y a des pièces d’un jeu d’échec à côté d’eux dans le train. Philippe leur annonce qu’ils partent en direction de Salzbourg, mais bien sûr ce n’est pas la direction finale ! Ils ont un quiz musical à faire tout au long du trajet, avec un point par bonne réponse.

A la sortie du train, le bus les attend. Ils reprennent la route et se posent beaucoup de questions. Angie a remporté le jeu et donc un accès à la loge panoramique. Elle y trouve une dédicace de Conchita Wurst. Mais Angie ne sait même pas qu’elle représentait l’Autriche à l’Eurovision ! Elle voit ensuite un panneau « Munchen », alias Munich en Allemagne.



Publicité





Place à un jeu en extérieur. Ils ont une carte d’Europe géante. Il s’agit de faire glisser un palais sur une capitale imposée par Philippe. Amine et Angie sont les gagnants de ce jeu. Ils vont voir le drapeau du pays vers lequel ils se dirigent, plus deux mauvais drapeaux. Ils voient donc 3 drapeaux : Autriche, Suisse et République Tchèque.

En pleine nuit, les passagers sont arrêtés par un contrôle de police. Il s’agit de policiers polonais ! Les passagers pensent que c’est certainement bidon.

Philippe demande aux passagers de se rendre dans la loge. Il y a 4 variétés de fleurs et chaque passager doit en choisir une. Ils entrent ensuite dans le X Cube. Ils découvrent tous des indices : des endroits emblématiques de pays différents. La petite sirène de Copenhague, la fontaine de Trévi à Rome, les falaises d’Etretat en France, et lac de Genève. Ils ont le nombre de kilomètres de la destination X à partir de chaque endroit. Ils doivent décider de partager les infos ou d’en voler. Angie est la seule en rouge, les autres se sentent trahis.

Angie obtient donc toutes les distances, avec sa carte et un compas elle peut donc trouver la destination ! Il est ensuite temps de positionner leurs X.

Destination X du 30 janvier 2024 : Julien éliminé

C’est ensuite l’heure du verdict. La porte d’Angie s’ouvre, elle est qualifiée ! Amine voit sa porte s’ouvrir, il se qualifie aussi. Hélène est la dernière à voir sa porte s’ouvrir. Julien est donc éliminé aux portes de la finale ! Et surprise : ils sont revenus au château de Tratzberg, près d’Innsbruck en Autriche.

Destination X, le replay de l’épisode 6

Si vous avez loupé ce sixième épisode de Destination X, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le mardi 6 février pour suivre la finale !