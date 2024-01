Star Academy, Héléna se confie : « J’y ai cru jusqu’au bout » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Trois jours après son élimination de la Star Academy 2023, Héléna était l’invitée de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC ce mardi soir.





L’occasion de se confier sur ses trois mois passés au château mais aussi sur son élimination aux portes de la finale.







« J’y ai cru jusqu’au bout » a déclaré Héléna au sujet ses chances d’aller en finale. « Quand l’huissier de justice est venu nous dire que c’était très serré, que c’était 50/5O, on y a cru jusqu’au bout et ça nous a donné de la force pour la suite »

Au sujet des rumeurs sur son histoire avec Pierre, Héléna a avoué qu’ils n’étaient pas au courant au château : « Pas du tout au début on n’était pas au courant. Après plusieurs personnes nous ont mis la puce à l’oreille, comme Kev Adams ou l’intervention de Gims sur le prime. Et donc on a compris qu’il se tramait quelque chose. »



« C’est vrai que Pierre et moi on s’entend très très bien mais c’est de l’amitié et ça s’arrête là. » a-t-elle reconnu.

Ses meilleurs moments à la Star Ac ? « Chaque duo que j’ai partagé avec des artistes tous aussi incroyables les uns que les autres, c’était incroyable. (…) Et mon tableau sur ‘Vole’ de Céline Dion »

Et concernant les deux finalistes, Héléna a affirmé qu’il méritait tous les deux, mais elle voterait pour Pierre.

VIDÉO Héléna se confie dans Quotidien

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

