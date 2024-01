Destination X : qui sont les éliminés ? Où étaient-ils ? (résumé et replay épisode 4 du 16 janvier 2024)

Publicité





Destination X résumé et replay de l’épisode 4 du mardi 16 janvier 2024 – C’est parti pour l’épisode 4 de Destination X. Après l’élimination de Julie la semaine dernière, les 8 candidats encore en course sont sur un bateau. Aucun d’eux ne peut savoir où il se trouve après avoir roulé toute la nuit !





Il peuvent voir autour d’eux et il y a des flamants roses. Plusieurs passagers pensent pouvoir être en Camargue. Franck pense qu’ils sont plus à l’est. Julien pense qu’ils se sont rapprochés des côtes slovènes ou italiennes.







Place à un jeu par équipes. Ils doivent former deux équipes, Jonathan et Amine décident de former les équipes. Ils doivent remplir des sachets de sel et les envoyer dans des jarres. Et ils peuvent voir des indices dans une maison. Angie voit des objets, dont une carte postale avec écrit « Greece ». On voit des sabots. On voit une pancarte St Marco Rialto (un quartier de Venise), un foulard qui ressemble au drapeau de Venise, et une carte poste de la Tour Eiffel. On voit aussi un bâton d’amarrage de gondoles !

L’équipe gagnante remporte un énorme indice, leur position : Delta del Po. Ils ne connaissent pas mais c’est près de Venise !



On retrouve ensuite les passagers qui doivent choisir entre deux boites. Il y a une clé rouge, qui permet d’ajouter 10kms au X du joueur de son choix, et la clé bleu qui contient un message de leurs proches. Maxime choisit la bleue, Hélène choisit la bleue, Jonathan prend la rouge, Salomé prend la bleue, Amin choisit la bleue, Franck choisit la bleue, Angie pleure et on ne sait pas ce qu’elle choisit…

Le bus roule. Au bout d’un moment il monte sur quelque chose ! C’est là que Philippe leur annonce qu’il est temps de se localiser et le plus loin sera éliminé du jeu !

Philippe annonce le classement du mieux placé au plus éloigné (sans tenir compte des pénalités) : Angie, Jonathan, Julien, Maxime, Amin, Hélène, Franck, et Salomé. Mais après les choix des clés, le classement change. Franck voit son X déplacé de 10kms, tout comme Salomé. Salomé est donc éliminée !

Salomé sort et découvre qu’elle est à Venise. Les passagers du bus peuvent aussi le voir ! Philippe leur annonce qu’il leur accorde une journée un peu spéciale. Ils vont pouvoir visiter Venise et dîner dans un restaurant de la ville !

Mais après avoir bien mangé, mauvaise surprise : les passagers doivent remettre leurs lunettes. Ils doivent se placer dans la ville ! Il y a ensuite un jeu durant la nuit, et le résultat pourra encore modifier le classement. Ils font une balade en gondole de nuit et ils doivent mémoriser les masques qu’ils voient. Ils doivent ensuite reconnaitre un intrus parmi 8 masques. A chaque erreur, leur X reculera de 100 mètres.

C’est ensuite l’heure du verdict. Après le jeu des masques, Philippe Bas dévoile le classement : Amin, Julien, Angie, Franck, Jonathan et Hélène. Maxime est éliminé !

Destination X, le replay de l’épisode 4

Si vous avez loupé ce quatrième épisode de Destination X, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le mardi 23 janvier pour suivre l’épisode 5 !