Star Academy : Lénie avoue ce qu’elle a dit à Axel juste avant son élimination

Après son élimination de la Star Academy 2023 samedi dernier, Lénie enchaine les interviews et les révélations cette semaine. Après être passée dans « Quotidien » hier soir, Lénie a donné une interview pour Télé Loisirs.





La jeune femme a répondu à la question que beaucoup se posaient : qu’a-t-elle dit à Axel juste avant d’être éliminée ?







« Ce n’est pas une grande surprise mais je ne me souviens pas. J’étais tellement stressée que je ne m’en souviens pas. J’étais partie dans autre chose dans ma tête. Je me souviens juste lui avoir dit que je l’aimais très fort parce que ce qui arrivait allait être difficile. C’est soit lui, soit moi et ça aurait été dur dans les deux cas » a expliqué Lénie.

Et à ce moment là de la soirée, juste avant que l’aventure se termine pour elle, la jeune femme essayait juste de faire le vide : « Je me préparais à entendre peut-être mon prénom. Je ne me disais même pas ‘Lénie, Lénie, Lénie’ dans ma tête, je ne pensais à rien, j’essayais de faire le vide »



Rappelons que lundi dans « Quotidien » sur TMC, Lénie a démenti avoir fait un malaise : « Je vais mettre fin à tout ça, je n’ai pas fait de malaise ! J’ai eu un très gros choc émotionnel suite à tout ça. Tout va mieux, je pense que ça se voit parce que je suis très bien entourée »

