« Enceintes avant l’heure » : votre téléfilm ce 30 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

« Enceintes avant l'heure » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 30 janvier 2024





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Enceintes avant l’heure » : l’histoire, le casting

Skye et Lucy sont deux jeunes filles très liées, qui se connaissent depuis l’enfance. Skye rêve d’université, tandis que Lucy rêve de devenir mère de famille. Cette dernière fait promettre à Skye de tomber enceintes en même temps. Lorsque Lucy voit Sky lui échapper, elle met tout en œuvre pour que cette promesse soit tenue…

Avec Alexandra Swanbeck (Skye Simmons), Rachel G. Whittle (Diane Simmons), Macy Jacob (Lucy), James Sutton (Charles Simmons)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Trop jeune pour l’épouser ».

« Trop jeune pour l’épouser » : l’histoire et le casting

Sonya, une jeune lycéenne, doit quitter le domicile familial afin de continuer ses études universitaires. De peur qu’elle s’éloigne des traditions des Roms, ses parents lui présentent lors de ses 18 ans, Alex, son futur mari. Sonia refuse ce mariage arrangé, étant déjà amoureuse de Ray, un jeune homme qui n’appartient pas à la communauté. La honte frappe alors la famille de Sonia…

Avec : Ana Golja (Sonya), Rachel Wilson (Morgan), Raoul Bhaneja (George)