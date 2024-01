Alain Delon placé sous sauvegarde de justice

Publicité





Alain Delon a été placé sous sauvegarde de justice lundi suite à une demande déposée par son avocat et celui de son fils Anthony. Initialement, sa fille Anouchka avait également sollicité l’intervention du juge des tutelles. La réponse de la justice à cette requête a abouti à la mise en place de la sauvegarde de justice, une mesure moins contraignante que la tutelle.











Publicité





Cette décision implique qu’un mandataire neutre et impartial, extérieur à la famille, ait été désigné pour assister Alain Delon dans les prises de décision cruciales, notamment en ce qui concerne le choix de ses médecins et de ses traitements médicaux. Cette intervention vise à résoudre les divergences entre Anouchka Delon et ses deux frères, particulièrement en ce qui concerne cette question médicale.

La présidente du tribunal de Montargis a souligné aujourd’hui que la décision de placer Alain Delon sous sauvegarde de justice est une mesure très courante. En France, environ 800 000 personnes font l’objet d’une mesure de protection, bien que cela se fasse généralement dans la plus grande discrétion.

Déjà plusieurs semaines que la famille Delon est au cœur de conflits publics, exprimés à travers des interviews télévisées, des plaintes déposées à la police, des enregistrements clandestins diffusés sur Instagram et des déclarations d’avocats.



Publicité