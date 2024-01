Envoyé Spécial du 18 janvier : Kylian Mbappé ce soir sur France 2 (sommaire et reportages)

Publicité





Envoyé Spécial du 18 janvier 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A voir exceptionnellement dès 20h40 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 18 janvier 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Joue-la comme Mbappé !

C’est certainement le projet le plus intime de Kylian Mbappé et de sa famille. Lancée en 2020, l’association IBKM (Inspired by Kylian Mbappé) accompagne 98 jeunes, originaires de Bondy ou d’autres régions, la plupart issus de milieux défavorisés, mais pas exclusivement. Ils aspirent à des professions telles que vétérinaire, dessinateur ou architecte, aucun d’entre eux n’ayant le rêve de devenir footballeur. Chaque jeune bénéficie d’un suivi individuel, comprenant une aide financière, des séjours de découverte et des cours d’anglais. L’objectif est de les aider à réaliser leurs rêves professionnels, même s’ils partent avec des opportunités différentes au départ.

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est à la tête de ce projet. Connu pour sa discrétion, elle a accepté d’être suivie par une caméra. Elle partage son expérience, passant du quotidien à la mairie de Bobigny au prestigieux palace du Royal Monceau. C’est la première fois qu’elle se livre à la télévision, offrant un regard sur la carrière de son fils. L’association IBKM étend également son soutien à des projets à l’étranger, notamment au Cameroun, le pays d’origine du père de Kylian. Nos caméras ont accompagné le capitaine de l’équipe de France lors d’un voyage en juillet dernier.



🔴 Entretien avec Kylian Mbappé

Le documentaire est suivi d’une interview exceptionnelle de 35 minutes de Kylian Mbappé par Elise Lucet.

🔴 Solidaires les milliardaires !

Ils jouissent d’une grande richesse, une richesse considérable. Qu’ils soient héritiers, entrepreneurs prospères ou qu’ils aient bâti leur fortune dans le secteur financier, ils plaident en faveur… de payer davantage d’impôts ! Ces individus se sont regroupés sous le nom de « Patriotic millionaires » et comptent environ 200 membres aux États-Unis. Alors que les disparités économiques ne cessent de s’accentuer dans les pays développés, ils expriment leur indignation face au fait qu’ils contribuent proportionnellement moins en impôts que les classes moyennes. Ils militent activement en faveur de l’instauration d’un impôt mondial sur la richesse.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 20h40 sur France 2 et en replay sur France.TV