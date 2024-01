« Et Rachel créa l’homme parfait » : votre téléfilm ce 24 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Et Rachel créa l’homme parfait » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 24 janvier 2024 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Et Rachel créa l’homme parfait ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Et Rachel créa l’homme parfait » : l’histoire, le casting

Rachel, une jeune artiste malheureuse en amour, réalise la sculpture en taille réelle de son homme idéal. Mais lorsque son modèle prend vie, les complications commencent.

Avec : Matt Cohen (David), Alexandra Turshen (Rachel), Aaron O’Connell (Clay), Illeana Douglas (Doris)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un amour hors du temps ».

« Un amour hors du temps » : l’histoire et le casting

Sarah mène une vie paisible à la campagne avec son père et son fils. Un jour, un homme étrangement costumé surgit de nulle part. Il s’appelle Rip et semble complètement perdu. Peu à peu, la mémoire lui revient et il se souvient… qu’il vient du 18ème siècle. Peu à peu, sa folle histoire s’avère être réelle, comme les sentiments de Sarah à son égard.

Avec : Torrey DeVitto (Sarah Majors), Niall Matter (Rip Van Winkle Jr.), Eric Keenleyside (Calvin Majors), Joshua Black (Henry Majors)