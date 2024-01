Ici tout commence du 9 janvier : Joachim bouleversé, Clotilde avoue... (résumé + vidéo épisode 835 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 835 – Joachim est bouleversé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, en venant récupérer des affaires, il confronte Clotilde et elle avoue avoir couché avec Marc…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 9 janvier 2024 – résumé de l’épisode 835

Joachim vient récupérer chez affaires chez Clotilde et il l’a confronte au sujet de Marc. Clotilde est contrainte d’avouer qu’elle a couché avec Leroy ! Joachim a les larmes aux yeux, il est dégoûté et déçu par l’attitude de Clotilde, qui n’a pas tardé pour passer à autre chose… Clotilde se défend en disant que ce n’est arrivé qu’une seule fois et en rappelant à Joachim que c’est lui qui est parti !

De son côté, Olivia parle à Claire. Elle pense que faire revenir Louis travailler à l’institut n’est pas une bonne idée…

Pendant l’épreuve « en apesanteur », la tension monte… Claire prend des mesures drastiques pour parvenir à ses fins. Les relations se dégradent entre Enzo et Vic, incitant Billie et Tom à mener leur propre enquête



Ici tout commence du 9 janvier 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

