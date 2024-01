Plus belle la vie : gros succès pour le retour de la série culte sur TF1 (audience)

Publicité





Quelle audience hier après-midi pour le retour de « Plus belle la vie » sur TF1 ? Alors que la chaîne a relancé le feuilleton quotidien culte qui s’appelle désormais « Plus belle la vie, encore plus belle », le succès a été au rendez-vous !











Publicité





Largement leader sur l’ensemble des publics, le lancement de « Plus belle la vie, encore plus belle » a enregistré un énorme succès avec :

– 3 millions de téléspectateurs

– 29% de pda sur l’ensemble du public

– 44% de pda sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans

– 41% de pda sur les 25-49 ans

– 46% de pda sur les 15-34 ans

La série permet à la case d’afficher une large progression en comparaison avec le 1er semestre 2023 :

+ 4 pts sur les 4+

+ 18 pts sur les FRDA-50

+ 18 pts sur les 25-49

+ 21 pts sur les 15-34

Le succès est également au rendez-vous pour la rediffusion de l’épisode sur TFX à 20h25 avec :

– 427.000 téléspectateurs

– 4% de pda 25-49 ans

– 5% de pda 15-34 ans



Publicité