Ici tout commence spoiler : Salomé jalouse, elle surprend Gaëtan et... (vidéo épisode du 12 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Salomé va être jalouse dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle va surprendre Gaëtan dans un moment assez intime avec une autre jeune femme à la coloc…

Et il s’agit de… Carla !











Publicité





Alors que Livio est déjà sous le charme de Carla, voilà que Gaëtan est lui aussi sous le charme ! Salomé le surprend avec Carla à la fin d’une séance de sport, Gaëtan tient les mains de Carla… Et il lui dit que finalement il la trouve charmante ! Salomé n’apprécie pas du tout…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoilers : Claire seule contre tous, un retour, les résumés jusqu’au 26 janvier 2024

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 838 du 12 janvier 2024, Salomé jalouse de Carla



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.