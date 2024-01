Ici tout commence spoiler : Vic et Enzo passent un cap (vidéo épisode du 26 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic et Enzo vont finalement passer un cap dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Enzo et Vic vont enfin vivre leur première fois !

Et étonnamment, ils décident de faire du body painting, ça aide Enzo à franchir ce cap.











Publicité





Un cap important après des mois de relations ! Vic le vivait très mal et Enzo a enfin ouvert les yeux sur tout ça… Vic est plus heureuse que jamais et Enzo semble enfin prêt…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : David découvre le secret de Bérénice ! (vidéo épisode du 26 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 848 du 26 janvier 2024, Vic et Enzo font leur première fois



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.