Ici tout commence spoilers : le retour de Louis, les résumés jusqu’au 19 janvier 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 janvier 2024 – Curieux de découvrir ce qui va se passer mi-janvier dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2024.





Et on peut déjà vous dire que le module « cuisine de l’extrême » de Marc et Clotilde touche à sa fin.







Publicité





Les élèves sont tous emballés par Marc Leroy, qui fait clairement de l’ombre à Teyssier.

Et de son côté, Claire prépare un retour qui ne devrait pas être du goût de tous… celui de son fils, Louis !



Publicité





Quant à Stanislas Duchesnay, son secret pourrait bien être révélé à tout l’institut !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 janvier 2024

Lundi 15 janvier 2024 (épisode 839) : L’ultime épreuve de l’extrême : un marathon qui promet d’être piquant… De son côté, Claire renoue des liens pour arriver à ses fins. A L’institut, le secret de Stanislas manque de s’ébruiter.

Mardi 16 janvier 2024 (épisode 840) : A L’institut, le marathon de Leroy met tout le monde au défi, surtout David. Claire complote en faveur de Louis… Curieuse, Laetitia continue de fouiller dans la vie de Stanislas.

Mercredi 17 janvier 2024 (épisode 841) : A l’Institut, un conseil de discipline sème le trouble. Au Double A, Mehdi régale tout le monde… ou presque ! Vic tente d’ajouter un peu de piment à son couple…

Jeudi 18 janvier 2024 (épisode 842) : A L’institut, Leroy est adoubé par les élèves, n’en déplaise à Teyssier… Les journées de la pâtisserie sont annoncées : c’est l’heure des sélections ! De son côté, Hortense sème le trouble dans le couple de Vic.

Vendredi 19 janvier 2024 (épisode 843) : Pour Leroy et son module, tout est bien qui finit bien… ou presque. A L’institut, une cheffe fait trembler de peur Bérénice.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 1er au 5 janvier 2024 en cliquant ICI

du 8 au 12 janvier 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici