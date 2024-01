Kylian Mbappé soutient Mike Maignan, victime de chants racistes en plein match

Publicité





Mike Maignan a quitté la pelouse en plein match ce samedi, victime de chants racistes alors que l’AC Milan affrontait Udinese. Kylian Mbappé a tweeté un message de soutien ce soir sur X, exprimant être à ses côtés après ce triste évènement.











« Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution. Trop c’est trop !! NON AU RACISME. » a écrit Kylian Mbappé.

À la 33e minute du match opposant l’Udinese à l’AC Milan, l’arbitre a pris la décision de interrompre la rencontre après que Mike Maignan a quitté le terrain en raison d’incidents racistes, incluant des chants et des cris de singes émanant de supporters de l’Udinese. Le match a repris quelques minutes plus tard et Mike Maignan a encaissé le but de l’égalisation.

Mbappé soutient Maignan