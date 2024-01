Star Academy : qui a été éliminé lors de la 1ère demi-finale ? (résumé + replay prime du 20 janvier 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du demi-finale du samedi 20 janvier 2024 – C’est parti pour le douzième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Axel et Julien ouvrent le bal sur « Je ne suis pas un héros » de Daniel Balavoine. Ils sont rejoints à la toute fin par Héléna et Pierre.





Place ensuite à Julien en solo sur « Formidable » de Stromaé. Axel enchaine tout de suite sur « I have nothing » de Whitney Houston. Michaël Goldman a trouvé que c’était 2 grandes prestations mais donne un petit plus à Axel. Adeline choisit Julien mais avoue que c’est trop dur. Malika dit Julien aussi, Pierre également. Cécile trouve qu’ils ont mis leurs tripes sur le plateau et avoue avoir été plus touchée par Julien.







Olivia Ruiz est de retour pour un medley avec les quatre demi-finalistes. Ils reprennent « La femme chocolat », « Elle panique », et « Je traine des pieds ».

On retrouve Axel pour un duo avec Zaho de Sagazan sur « La symphonie des éclairs ». Olivia a trouvé leur duo magnifique.



Place à Julien, qui chante avec Marc Lavoine le titre « Chère amie ». Marc félicite Julien, il l’a trouvé dedans.

Les professeurs donnent leurs préférences sur ces duos : Cécile se dit touchée par la douceur d’Axel, Malika vote aussi Axel, Michaël a préféré Julien, Adeline choisit Axel, et Pierre opte pour Axel aussi.

Magnéto sur les évaluations. Margot et Candice débarquent ensuite. Elles retrouvent les demi-finalistes avec émotion.

Axel et Julien s’affrontent sur un ring sur « Show must go on » de Queen. Ils reçoivent une ovation du public. Pierre a préféré Axel, Adeline refuse de les départager, Michaël parle de deux super performances mais a trouvé qu’Axel existait un peu plus vocalement, Malika donne sa voix à Julien, et Cécile sort son joker.

Magnéto sur Héléna, qui a remporté son tableau à l’issue de la grande audition face à Pierre. On découvre son tableau sur « Vole » de Céline Dion. C’est sublime, Adeline est en larmes, tout comme Cécile.

Place au duel improvisé. Axel, qui a remporté un avantage sur les évaluations, peut choisir la chanson. Il hésite mais finir par choisir Calogero « Si seulement ». Ils ont le temps des publicités pour la répéter.

Pierre partage un duo avec Didier Barbelivien sur « La rivière de notre enfance ».

On retrouve ensuite Axel et Julien en face à face sur « Si seulement je pouvais lui manquer ». Michaël donne sa voix à Julien, Malika sort son joker, Cécile reconnait que c’était très compliqué et choisit Julien, Pierre choisit Axel, et Adeline avoue que Julien lui a donné des frissons dès le début.

Lénie vient faire une surprise aux élèves en musique. Elle chante « Je ne vous oublie pas ». Elle remercie ensuite les professeurs et tout le monde à la Star Ac.

Place au duel à capella. Axel et Julien ont préparé chacun un texte et ils finissent en chantant à capella. Adeline est très émue, elle refuse de les départager. Pierre a préféré Julien, Cécile ne se prononce pas et les remercie. Malika se dit fière d’eux. Michaël ne veut pas juger.

Magnéto Star Ac Mix

Héléna chante avec Zara Larsson sur « Lush life ».

Axel et Julien s’affrontent ensuite une dernière fois sur « Mon frère » de la comédie musicale « Les 10 commandements »

Place à une collégiale sur « Et Moi Je Chante » de Gérard Lenorman.

Axel éliminé de la Star Academy 2023

23h52 : c’est l’heure du verdict. Nikos annonce que c’est Julien qui est le premier finaliste de la Star Academy 2023 ! Axel est donc éliminé. Nikos annonce que le casting pour la saison 2024 est déjà ouvert !

Star Academy 2023, le replay du prime 12 du 20 janvier

