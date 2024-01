Publicité





La Grande Librairie du 17 janvier 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Christophe André, David Foenkinos , Marie Darrieussecq, Claro et Raphaëlle Red.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 17 janvier 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie interroge le sens nos vies. Que veut dire réussir sa vie, aujourd’hui ? À l’heure où l’on recherche à tout prix le succès, la performance ou même le bonheur ? Avec malice, et non sans érudition, cinq écrivains se penchent sur la question…

📗 Christophe André, psychiatre renommé, continue ses recherches sur la valorisation de la propre estime et encourage chacun à se reconnecter avec soi-même afin d’améliorer nos interactions avec les autres. À travers son ouvrage intitulé « S’estimer et s’oublier » publié chez Odile Jacob, il explore ses concepts sous la forme d’un abécédaire, offrant ainsi une multitude de conseils et de clés pour entamer un cheminement vers une vie plus épanouissante.



📕 Vivre de manière améliorée… et pourquoi ne pas envisager une réinvention ? Tel est l’engagement du livre « La vie heureuse » de David Foenkinos, publié chez Gallimard. Dans ce nouveau roman, l’auteur explore le curieux phénomène des fausses funérailles, offrant un récit à la fois tendre et jubilatoire sur notre penchant humain, peut-être trop humain, à vouloir changer de cap dans la vie.

📙 Le roman « Fabriquer une femme » de Marie Darrieussecq dépeint deux femmes en pleine évolution, aux destins opposés. Solange et Rose, déjà présentes dans les œuvres antérieures de l’auteure telles que « Clèves » ou « La Mer à l’envers », sont les protagonistes qui entrent dans la vie adulte. Ce récit captivant d’apprentissage débute dans les années 80 et offre un éclairage sur le parcours de toute une génération de femmes. Il explore leurs aspirations, leurs confusions et leurs rêves d’émancipation.

📘 Claro, dans son ouvrage intitulé « L’échec, Comment échouer mieux » publié chez Autrement, cultive l’humour et l’art du fiasco pour nous rappeler que la lumière peut aussi se glisser à travers les fissures. En tant que romancier et traducteur, il a fréquemment été confronté à des plumes considérées comme intraduisibles, contribuant ainsi au renouvellement constant de la langue. À travers une réflexion passionnée sur les limites du langage et les bienfaits de l’inaccomplissement, Claro témoigne de son amour pour la littérature. Son essai se révèle à la fois brillant et revigorant.

📖 Et si la sagesse résidait dans le fait de partager ouvertement nos imperfections intérieures pour parvenir à une réconciliation avec soi-même ? Dans « Adikou » publié chez Grasset, Raphaëlle Red nous plonge dans le parcours d’une jeune femme à la recherche de son identité et de ses origines. À travers ce premier roman, elle offre une nouvelle voix qui, dans une langue vibrante, explore la complexité du métissage et le poids de l’héritage.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 17 janvier 2024 à 21h sur France 5.