Le Gala des Pièces Jaunes : artistes et programme du concert ce soir sur France 2 (27 janvier 2024)

Le Gala des Pièces Jaunes du 27 janvier 2024 – C’est le concert évènement du Gala des Pièces Jaunes qui vous attend ce samedi soir sur France 2. À l’occasion de l’opération Pièces jaunes et suite au succès de la dernière édition, France Télévisions et Electron Libre Productions (Groupe Mediawan) s’associe à nouveau à la Fondation des Hôpitaux pour proposer la deuxième édition du concert-événement Le Gala des Pièces jaunes avec une affiche exceptionnelle en direct de l’Accor Arena. Le concert réunira pour la première fois des artistes comme Maroon 5, A$AP Rocky, J Balvin, LISA, Stray Kids, Khatia Buniatishvili…





A voir sur France 2 dès 20h40 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le Gala des Pièces Jaunes : les artistes présents ce soir

Lors du Gala des Pièces Jaunes, des artistes de renom, tant français qu’internationaux, unissent leurs forces pour collecter des fonds visant à améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en difficulté. Réunis à l’Accor Arena à Bercy, ces artistes de premier plan offriront un spectacle exceptionnel, ponctué de moments forts et de collaborations inattendues.

Sur la scène de cet événement philanthropique, vous pourrez apprécier les performances de Maroon 5, A$AP Rocky, J Balvin, LISA, Stray Kids, Pharrell Williams, Phoenix, Gims, Vianney, Christine & the Queens, Zazie, Kendji Girac, Ibrahim Maalouf, Nadine Sierra, Khatia Buniatishvili, Swae Lee, Alejandro, Gautier Capuçon, accompagnés de l’Orchestre Lamoureux dirigé par Adrien Perruchon et Maxime Pascal.



Ces icônes de la musique internationale, allant de la variété au classique, se rassemblent pour créer des moments émotionnels mémorables tout au long de la soirée, faisant du Gala des Pièces Jaunes un rendez-vous incontournable à ne pas manquer sous aucun prétexte !

À qui servent les Pièces jaunes ?

Depuis maintenant trente-quatre ans, l’opération Pièces Jaunes demeure un événement emblématique de générosité en début d’année, symbolisé par sa célèbre tirelire. Grâce à cette initiative, la Fondation des Hôpitaux a pu apporter son soutien à plus de 9 700 projets dans des établissements de santé pédiatrique, qu’ils soient publics ou privés à but non lucratif. En cette année olympique, une attention particulière sera portée au soutien de la mise en place de dispositifs visant à faciliter la pratique sportive pour les enfants et les adolescents à l’hôpital. Cela se concrétisera notamment par le financement de terrains de sport adaptés, de murs d’escalade et de parcours de motricité.

La campagne Pièces Jaunes se déroule cette année du 10 janvier au 4 février 2024. La fameuse tirelire fait à nouveau son apparition pour la grande collecte de pièces, bénéficiant aux enfants et adolescents hospitalisés. La Fondation des Hôpitaux encourage les écoles, les familles, les hôpitaux et les entreprises à récupérer leur tirelire dès le 10 janvier dans l’un des 8 000 bureaux de Poste, afin de débuter la collecte de pièces. Les donateurs auront la possibilité de rapporter leur tirelire remplie de pièces dans un bureau de Poste jusqu’au samedi 3 février 2024.

Une collecte également digitale

Depuis Pièces jaunes 2021, l’opération 100 % en ligne a prouvé l’importance du digital dans le dispositif de collecte. Pour l’édition 2023, la Fondation des Hôpitaux continue dans ce sens et amplifie ce dispositif :

– le don par SMS : envoyez DON au 92 111 – don de 5 € sur facture opérateur mobile, Bouygues, Free, Orange et SFR

– le don en ligne sur piecesjaunes.fr

– l’arrondi en caisse dans les magasins partenaires

– le développement des cagnottes en ligne pour favoriser les mobilisations de groupe et en local.

Rendez-vous sur : macollecte.piecesjaunes.fr

Les trois semaines de campagne seront animées par des événements dans les villes, dans les hôpitaux, dans les écoles et chez les partenaires de l’opération.