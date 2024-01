Lego Masters du 2 janvier 2024 : la finale ce soir sur M6

Publicité





Lego Masters du 2 janvier 2024 – Ce mardi soir sur M6, c’est la finale de la saison 4 inédite de « Lego Masters » qui vous attend.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Lego Masters du 2 janvier 2024, au programme de la finale ce soir

Dernière ligne droite pour les 3 derniers binômes en compétition, qui vont devoir se surpasser pour remporter le titre de meilleur constructeur de France et la somme de 20 000 euros !

Dans l’épreuve « Brickbuster », les candidats vont devoir se glisser dans la peau des meilleurs réalisateurs de blockbusters hollywoodiens. Quels binômes se verront décerner l’Oscar des plus belles constructions et, pour seulement 2 d’entre eux, la chance de se qualifier pour la grande finale ?

L’épreuve de la grande finale réservera une belle surprise aux candidats qui se verront pour la première fois propulsés à la tête d’une brigade d’anciens candidats afin de réaliser l’œuvre la plus spectaculaire !

Qui rempotera le plus grand concours de briques au monde et la somme de 20 000 euros ?

Rappel de la présentation de la saison 4

Lego Masters revient avec des épreuves encore plus grandioses et exceptionnelles. 8 nouveaux binômes seront confrontés à des défis inédits et devront se plier aux règles de l’invention la plus terrible imaginée par Éric Antoine : la machine infernale, qui mettra leurs nerfs à rude épreuve. Les candidats devront affronter le feu, défier les lois de la gravité, explorer le monde exigeant de la mode… Mais ils devront aussi répondre aux demandes d’un invité exceptionnel : Amixem, le célèbre youtubeur français qui lancera un défi aux participants. Leur seul objectif sera de créer les œuvres les plus incroyables jamais réalisées, repoussant les frontières de l’imagination et de la technique !



NOUVEAUTÉ – ALERTE ROUGE : LA MACHINE INFERNALE

L’une des grandes nouveautés cette année : les binômes vont devoir faire face à l’arrivée de leur pire adversaire, la redoutable machine infernale qui réserve bien des surprises.

À chaque signal sonore et au flash de lumière rouge, elle dévoilera des objets sous forme de briques, renfermant des instructions qui s’insèreront en cours d’épreuve. Attendez-vous à des rebondissements imprévus, à des règles déjantées et à des défis inattendus. Tout cela viendra agrémenter l’expérience des binômes, les poussant à se surpasser à la fois sur le plan créatif et technique.

« Lego Masters », la finale c’est ce soir dès 21h10 sur M6.