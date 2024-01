Les 12 coups de midi du 1er janvier : quand Emilien sera-t-il éliminé ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er janvier 2024, 98ème victoire d’Emilien – Emilien se rapproche du cap des 100 victoires dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi est toujours aussi impressionnant et ne semble pas prêt de laisser sa place !

Après avoir buté sur une question du Coup de Maître ce lundi, Emilien a remporté 1.000 euros à partager et voit sa cagnotte arriver à 494.587 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 1er janvier 2024, rien de plus sur la nouvelle étoile mystérieuse

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, rien de plus ce lundi. On reste avec l’image de fond : un stade de football américain. Et si vous voulez savoir quand Emilien sera éliminé, la réponse est : pas dans les prochains jours ! Selon nos informations, Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les tournages !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1