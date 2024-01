Star Academy évaluations du 2 janvier : l’annonce de Michaël Goldman ! (VIDÉO)

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 9 – C’est hier que Michaël Goldman est venu au château de la Star Academy pour annoncer aux académiciens le thème des évaluations et du prochain prime. Comme on vous l’annonçait précédemment, il s’agit d’une « carte blanche » !

Les élèves vont choisir eux-mêmes la programmation du prochain prime, et ils auront aussi carte blanche pour les évaluations de mardi matin.











Publicité





Star Academy, des évaluations « carte blanche » ce 2 janvier 2024

Le directeur a tout expliqué aux élèves. Mardi matin, à la dernière minute, ils vont devoir choisir un thème d’évaluation ! Ils auront le choix entre trois thèmes et vont devoir choisir avant de passer leurs évaluations. Et sur chaque thème il y aura 3 chansons. Ils auront le choix à faire 1h / 1h30 avant le début des évaluations !

Autant dire qu’ils n’auront que très peu de temps pour répéter une fois le thème et la chanson choisis.

Les académiciens auront aussi une impro en danse sur une chanson qui sera tirée au sort par chaque élève parmi 6 papiers.



Publicité





VIDÉO l’annonce de Michaël Goldman

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus d’infos ce soir à 17h25 sur TF1 dans la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.