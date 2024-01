Les 12 coups de midi du 20 janvier : encore un indice sur l’étoile mystérieuse, découvrez qui s’y cache

Publicité





Les 12 coups de midi du 20 janvier 2024, 117ème victoire d’Emilien – Jusqu’où Emilien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? Le Maître de Midi semble inarrêtable et il a signé une nouvelle victoire ce samedi midi.

Il voit sa cagnotte arriver à un total de 534.387 euros de gains et cadeaux. Et celle des Pièces Jaunes monte à 115.000 euros.











Les 12 coups de midi du 20 janvier 2024, encore un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : des danseuses. Emilien n’a rien pu proposer aujourd’hui puisqu’il n’a pas fait de Coup de Maître mais cet indice confirme ce que Stars-Actu vous annonce depuis plusieurs jours : derrière cette étoile, c’est bien l’actrice de « Bridget Jones », Renée Zellweger.

Explications des indices : le stade de football américain en référence à son rôle dans « Jeux de dupes », la tronçonneuse pour le film « Massacre à la tronçonneuse : La Nouvelle Génération », le sac avec la croix rouge parce que sa mère était infirmière, la casquette sudiste en référence au film « Retour à Cold Mountain », et les danseuses pour le film « Chicago ».

Indices présents sur cette étoile : un stade de football américain, une tronçonneuse, un sac à main avec une croix rouge, une grue, une casquette sudiste

Noms proposés pour cette étoile : Gad Elmaleh, Mika, Rihanna



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1