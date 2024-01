« Les chocolats de Cupidon » : votre téléfilm ce 31 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les chocolats de Cupidon » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 31 janvier 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les chocolats de Cupidon ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les chocolats de Cupidon » : l’histoire, le casting

Lucy Délice est chocolatière dans une ville de province. Le propriétaire des locaux vient de lui imposer une hausse de loyer faramineuse. Lucy doit absolument augmenter ses ventes, mais elle est réticente à faire de la publicité car très superstitieuse. Sa meilleure amie, Serena, très portée sur les réseaux sociaux, a publié un avis dithyrambique sur les Cupidons, une spécialité de chocolat assez confidentielle, créée par le grand-père de Lucy. Dean Chase est journaliste pour une petite chaîne locale. Son rêve est de devenir présentateur des actualités sur une grande chaîne nationale. Lorsque sa rédactrice en chef l’envoie dans la boutique de Lucy pour faire un reportage sur les Cupidons, ces petits chocolats aux propriétés réputées magiques, Dean est plus que sceptique. Comment ce journaliste ambitieux parviendra-t-il à traiter un sujet qui ne l’inspire pas ? Comment la chocolatière superstitieuse supportera-t-elle le cynisme du journaliste ? La magie des Cupidons opèrera-t-elle pour ces deux êtres que tout semble opposer ?

Avec : Eloise Mumford (Lucy Délice), Brenda Strong (Helen Délice), Dan Jeannotte (Dean Chase), Christin Park (Serena)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à l’anglaise ».

« Coup de foudre à l’anglaise » : l’histoire et le casting

Américaine et professeure de littérature à l’université, Joss se rend en Angleterre pour visiter la ferme dans laquelle sa défunte mère a grandi et tenter d’y écrire un article de recherche nécessaire à sa titularisation. Là-bas, elle fait la connaissance de Daniel, jeune père célibataire et gérant de la ferme. Avec lui, elle va apprendre à se laisser aller et à renouer avec la vie.

Avec : Eloise Mumford (Joss), Julian Morris (Daniel), Amy Sharp (Tegan), Anand Desai-Barochia (Félix)