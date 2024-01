Marianne du 10 janvier 2024 : la saison 2 ce soir sur France 2

Publicité





Marianne du 10 janvier 2024 – Ce soir à la télé, France 2 lance la saison 2 inédite de la série de « Marianne ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2 de cette série judiciaire portée par Marilou Berry.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Marianne du 10 janvier 2024, vos épisodes

Episode 1 « Boules de nerf » : Marianne est appelée sur la scène d’un crime en pleine propriété hôtelière. La victime, le patron de l’établissement, fervent joueur de pétanque a été tué à coup de boule. Ce dernier accueillait sur sa propriété un concours de boulistes réputé. Zacharie, de retour de colonie, ne veut pas retourner dans sa famille d’accueil. Marianne continue toujours son enquête sur le meurtre de la mère du jeune homme. Au bureau, la juge reçoit un couple pour une plainte contre un employé de parc d’attraction. En effet, ce dernier lors de son animation aurait eu un geste déplacé envers le visiteur.

Episode 2 « Detox » : Marianne rejoint le commandant Pastore après la découverte d’un corps de femme dans la mer. La victime était animatrice en centre de détox. Elle pilotait des groupes de paroles pour faciliter le dialogue. En attendant de trouver une nouvelle famille d’accueil, Zacharie loge chez Marianne.



Marianne – la présentation de la saison 2

Marilou Berry retrouve son personnage de Marianne Vauban, la juge d’instruction au franc-parler réjouissant et aux méthodes surprenantes, qui arrive à Marseille pour cette deuxième saison.

Toujours accompagnée du capitaine Pastor, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sagacité et humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses dans des arènes toujours plus ludiques et insolites. Il lui incombe de faire la lumière sur le meurtre d’un joueur de pétanque qui n’hésite pas à « farcir » ses boules pour gagner de lucratifs paris, de s’immerger dans l’univers ludique et horrifique d’un escape game, d’enquêter chez des bobos en cure de détox, de se frotter aux conflits qui sous-tendent la hiérarchie d’une caserne de pompiers, ou encore de mouiller le maillot dans un club de rugby féminin pour prouver qu’une overdose de produit dopant n’est que le camouflage d’un homicide volontaire… Marianne tentera de coacher un Pastor dont la vie sentimentale est plus qu’animée, et devra également apporter son soutien psychologique à son fidèle greffier, Yves, en pleine dépression, qui peine à couper le cordon avec sa maman.

Sur le plan personnel, Marianne devra relever deux défis de taille. Accueillir chez elle le jeune Zacharie qui se retrouve une nouvelle fois sans famille d’accueil. Et accueillir également sa mère pour l’aider dans cette tâche. Les chiens ne faisant pas des chats, l’ambiance chez les Vauban sera explosive.

Parallèlement et en guise d’intrigue fil rouge, Marianne poursuit son enquête pour démasquer l’assassin de la mère de Zacharie, le jeune adolescent surdoué qu’elle prend sous son aile et sous son toit ! Fidèle à elle-même, Marianne ne craint pas de s’attaquer aux nantis et aux puissants s’il le faut… Ni même au commissaire Franco, qui semble mouillé jusqu’au cou dans ce sombre cold case.

Les interprètes

Avec Marilou Berry (Marianne Vauban), Alexandre Steiger (Raphaël Pastor), Stéphane Pezerat (Yves), Laurent Olmedo (Commissaire Franco), Alka Balbir (Selma), Drimi Gouttebel (Zacharie)

Guests : Arnaud Binard, Jérôme Robart, Loup-Denis Elion, Alexandra Cismondi, Valérie Mairesse et Sophie Le Tellier