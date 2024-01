« MH370, la vérité disparue » : votre documentaire ce soir sur France 2 (23 janvier)

Publicité





« MH370, la vérité disparue », c'est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir, 23 janvier 2024, sur France 2.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne







« MH370, la vérité disparue » : présentation

Le 8 mars 2014, l’avion MH370 de la Malaysia Airlines décolle de l’aéroport international de Kuala Lumpur en direction de Pékin. Moins d’une heure après le décollage, le Boeing 777 disparaît des écrans radar sans laisser de trace. À présent, dix années se sont écoulées depuis cet événement mystérieux. Malgré une enquête officielle approfondie et des recherches étendues couvrant des millions de kilomètres carrés d’océan, personne ne sait ce qui s’est réellement passé ni où se trouve l’avion.

« MH370, la vérité disparue » raconte, à travers six épisodes captivants, l’histoire incroyable de cette disparition, révélant rebondissement après rebondissement. Cette série documentaire à suspense, dirigée par Benoît Bringer, repose sur une enquête approfondie. En suivant les proches des victimes dans leur quête de réponses et en s’appuyant sur les récits des enquêteurs, des explorateurs et des journalistes impliqués, la série expose comment les fausses informations se propagent en l’absence de vérité. Grâce à des témoignages inédits, elle apporte un nouveau regard sur le plus grand mystère de l’aviation.



La soirée se poursuivra avec « Eloi, en quête d’un disparu ».

Le 7 mars 2020, Eloi Rolland, alors âgé de 18 ans, disparaît de manière mystérieuse sur la route de Piha Beach, en Nouvelle-Zélande. Quelques jours plus tard, le pays ferme ses frontières en raison de la pandémie mondiale.

Plongez au cœur d’une affaire non résolue aussi inquiétante que palpitante. Cette énigme criminelle française a donné lieu à une enquête personnelle du réalisateur, une investigation captivante dont certains éléments ont été pris en compte par la police française. Malgré tout, il s’agit d’une « disparition inquiétante » non résolue, soigneusement répertoriée et susceptible d’être réexaminée en cas d’apparition de nouveaux indices.