N’oubliez pas les paroles du 20 janvier : Tony a de la chance et continue !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 20 janvier 2024, 6 victoires pour Tony – Tony a signé deux nouvelles victoires ce samedi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».











Publicité





N’oubliez pas les paroles du samedi 20 janvier, Tony continue

Dans le détail ce samedi soir, Tony n’a rien remporté sur la première émission. Il a ensuite eu très chaud sur la seconde émission puisqu’il n’a pas donné le moindre mot sur « la même chanson » (« Dernière danse » de Kyo) et a bien failli être éliminé ! Mais il a finalement signé une 4ème victoire et remporté 5.000 euros.

Tony totalise donc 16.000 euros de gains et sera de retour lundi soir dans « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 20 janvier, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.