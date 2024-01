Nouveau Premier Ministre : Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal

Publicité





Nouveau Premier Ministre annonce – C’est bien Gabriel Attal qui succède à Elisabeth Borne en tant que Premier Ministre d’Emmanuel Macron. Le Président de la République a annoncé ce mardi la nomination de l’actuel ministre de l’éducation nationale en tant que nouveau Premier Ministre.





« Le Président de la République a nommé M. Gabriel Attal Premier ministre, et l’a chargé de former un Gouvernement. » est-il annoncé dans un communiqué de presse publié par l’Elysée aujourd’hui.







Une annonce que les français attendaient depuis hier et l’annonce de la démission d’Elisabeth Borne.

« Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. » a écrit Emmanuel Macron.



L’annonce de son futur gouvernement devrait intervenir dans la journée de mercredi ou de jeudi.