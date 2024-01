Plus belle la vie du 26 janvier 2024 : Estelle quitte Francesco mais... (résumé + extrait vidéo épisode 15 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 15 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Estelle aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle décide de rompre avec Francesco et ce dernier devient fou…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 janvier 2024 – résumé de l’épisode 15

Estelle a fixé un rendez-vous avec Francesco, et une fois face à lui, sa décision est irrévocable : elle le quitte. Mais Francesco dévoile son vrai visage, il devient complètement fou et l’enlève ! Au Mistral, la disparition d’Estelle inquiète ses amis…

Pendant ce temps là, la police découvre la vérité sur Francesco qui s’est empoisonné lui-même, grâce aux images de la clé usb que Djawad avait laissé à Aya.

De son côté, Nisma observe les problèmes auxquels Steve fait face… Et Patrick se trouve dans une situation où il doit improviser pour retrouver Babeth.



VIDÉO Plus belle la vie du 26 janvier 2024 – extrait vidéo

