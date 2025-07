Plus belle la vie spoiler : Jennifer face à la vérité sur Samuel et Déborah ! (10 juillet 2025)

Publicité





Jennifer va finalement découvrir la vérité sur la double vie de Samuel « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, jeudi 10 juillet 2025, Jennifer va donner rendez-vous à « D », alias Déborah.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un drame, Hector doit assumer, les résumés jusqu’au 25 juillet 2025

Accompagnée de Barbara, Jennifer découvre que Déborah n’est autre que la mère de la petite Romy, dont Thomas s’était occupé en début d’année. Déborah est l’ex de Baptiste. A l’époque, Samuel a eu un coup de coeur pour Romy et depuis, il s’est secrètement occupé de Déborah et Romy.

Jennifer est sous le choc, ça faisait plus de six mois que Samuel lui mentait et lui cachait une partie de sa vie. Il voyait Deborah et Romy en cachette et pire, il allait créer une fondation sans jamais lui en avoir parlé !



Publicité





Deborah renvoie Jennifer vers le Pavillon des Fleurs, où Luna et Blanche doivent s’expliquer… Elles lui parlent du don de Samuel pour créer une fondation venant en aide aux enfants comme Romy. Jennifer réalise que Samuel n’a jamais oublié son désir d’enfant, elle n’était pas la femme qui lui fallait… Elle est bouleversée.