Plus belle la vie du 31 janvier 2024 : Estelle terrifiée face à Francesco (résumé + extrait vidéo épisode 18 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 31 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 18 de PBLV – Estelle est confrontée une dernière fois à Francesco aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme est terrifiée…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 31 janvier 2024 – résumé de l’épisode 18

Au commissariat, la police n’épargne pas Estelle. Francesco sort de garde à vue pour être transféré en prison alors qu’Estelle signe sa déposition. Il lui jure qu’ils se retrouveront, il est toujours hors de contrôle et Estelle est terrifiée… Elle ressort du commissariat encore sous le choc de ce qui vient de se passer.

Ariane s’engage pleinement dans sa nouvelle fonction, tandis que les intentions de Zoé demeurent énigmatiques. Estelle, troublée par les événements récents, bénéficie du soutien de son entourage.

Et à la résidence, Yolande et Mirta sont agréablement surprises de découvrir le rapport de la jeunesse à la sexualité…



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie du 31 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.