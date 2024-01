Plus belle la vie spoilers : Estelle en danger de mort, Djawad sauvé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 29 janvier au 2 février 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers et résumés en avance du 29 janvier au 2 février 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors que la série culte sera relancée dès lundi à 13h40 sur TF1, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la police recherche activement Estelle, enlevée par Francesco.







Ce dernier décide de se suicider et de tuer Estelle, pour mourir ensemble ! Heureusement pour Estelle, Samuel a un éclair de génie qui va finalement sauver Estelle. La jeune femme ressort bouleversée de cet enlèvement traumatisant et elle retrouve Djawad, qui est finalement sain et sauf. Estelle va prendre une grande décision pour son avenir…

De son côté, Ariane tente de se rapprocher de Zoé et construire une relation. Mais l’adolescente, qui vit dans la rue depuis trois ans, est toujours sur la défensive et la vole de nouveau…



Steve voit sa situation se débloquer et il se rapproche de Nisma. Quant à Samuel, il fait la connaissance de Jennifer…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 29 janvier au 2 février 2024

Lundi 29 janvier 2024, épisode 16 : Les policiers craignent le pire et recherchent activement Estelle. Ariane tente de se rapprocher de Zoé tandis que Nisma mobilise les Mistraliens pour venir en aide à Steve.

Mardi 30 janvier 2024, épisode 17 : Le génie de Samuel met les policiers sur une bonne piste. Ariane alterne les hauts et les bas dans sa relation naissante avec Zoé. La situation de Steve semble se débloquer et le rapproche de Nisma.

Mercredi 31 janvier 2024, épisode 18 : Ariane est pleinement investie dans son nouveau rôle, mais Zoé semble cacher ses intentions. Estelle, chamboulée par les récents événements, peut compter sur le soutien de ses proches. A la résidence, Yolande et Mirta sont agréablement surprises de découvrir le rapport de la jeunesse à la sexualité.

Jeudi 1er février 2024, épisode 19 : Estelle annonce un grand changement dans sa vie pendant que de nouveaux éléments sèment le doute sur le passé et la vraie identité de Zoé. Samuel assiste Jennifer, mais celle-ci n’est pas très adepte de ses méthodes.

Vendredi 2 février 2024, épisode 20 : Zoé passe à l’action en même temps qu’Ariane se confie sur ses doutes à Eric. Djawad rejoint Estelle sur la place dans un moment émouvant tandis que Jennifer et Samuel se mettent en mode « chien et chat » après leur histoire de la veille.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 29 janvier au 2 février 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…