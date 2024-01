« Poulets grillés » : nouvel épisode ce soir sur France 3 (9 janvier 2024)

Publicité





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 mais aussi également en streaming vidéo sur France.TV







« Poulets grillés » : l’histoire de l’épisode « La belle et le clochard »

Toutes les polices de Lille sont mobilisées pour retrouver Cindy Joly, une jeune femme ancienne influenceuse qui a été enlevée. Toutes sauf une, la commandante Capestan et ses poulets de la 4e Brigade, qui se voient confier la tâche ingrate d’une constatation sur la mort apparemment anodine d’un SDF, Bernard Pouilloux.

Mais les apparences peuvent parfois être trompeuses. Alors que pour les Poulets, il en va de la dignité de Bernard, ils vont rapidement découvrir que les deux enquêtes sont potentiellement liées. D’un centre hippique en passant par une parade déguisée à rollers, Capestan et son ex, Zac, en charge de l’enquête sur la disparition, vont se livrer à une course de vitesse pour comprendre ce qui a bien pu arriver à Cindy et Bernard.



Interprètes

Avec : Barbara Cabrita (Anne Capestan), Hubert Delattre (Lebreton), Marie-Armelle Deguy (Eva), Marie Petiot (La poisse), Mohamed Belhadjine (Max), Janis Abrikh (Zac), Jean-Michel Lahmi (Buron), Sophie Duez (Lydia Cottard), Fantine Gelu (Cindy Joly),Clément Bigot (Timothé Cottard), Catherine Artigala (Lucienne Duprieux), Assouma Sow (Marie-Lou Pouilloux), Laura Boujenah (Camilla Chabrier), Paul Lenoir (Siderman), Renaud Hezeques (SDF dandy), Denis Beauvilain (vieux SDF), Savério Maligno (médecin urgentiste), Fethi Saidi (Christophe)