« S.W.A.T. » du 9 janvier : les épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





« S.W.A.T. » du 9 janvier 2024 – Ce mardi soir, TF1 reprend la diffusion de la saison 6 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.







Publicité





« S.W.A.T. » du 9 janvier 2024 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 11 saison 6 « Une vie pour une autre » : Une course la montre s’engage pour arrêter des extrémistes russes qui cherchent à mener un attentat à la bombe contre des Ukrainiens. Deacon revoit le père Dorner, qui l’a aidé à trouver la foi après la mort de son ami.

Episode 12 saison 6 « Tout pour mon frère » : Lorsqu’Adrian Spragg meurt d’une overdose, son frère, Tim, se met en tête de tuer toutes les personnes responsables de sa mort. La piste conduit Hondo et son équipe à mettre à jour tout un système frauduleux dans un centre de désintoxication, qui joue avec l’addiction et la vie de ses patients pour engranger plus de profits.



Publicité





Episode 13 saison 6 « Juillet » : Hondo et son équipe sont appelés sur un chantier où a lieu une prise d’otages mais à leur arrivée, les quatre ravisseurs parviennent à prendre la fuite. Une vidéo montre leurs revendications et le commandant Hicks reconnaît Miguel Fuentes, le fils d’une famille dont l’expropriation a donnée lieu trois ans plus tôt à une intervention du S.W.A.T. Se sentant en partie responsable du sort de Miguel, Hicks prend l’affaire en main.

S.W.A.T., présentation de la saison 6

oujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l’équipe du S.W.A.T. Daniel « Hondo » Harrelson s’efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes. Engagé dans son travail, Hondo se prépare aujourd’hui à la paternité avec sa petite amie, Nichelle, responsable d’un centre communautaire du sud de Los Angeles.

Lors d’un voyage à Bangkok pour s’entraîner avec la première équipe S.W.A.T. en Thaïlande, Hondo et son ancien copain militaire Joe tombent sur un vaste trafic d’héroïne lié à Los Angeles… Les deux se retrouvent alors en cavale pour échapper à un puissant baron de la drogue.

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson)), Alex Russel (Jim Street), David Lim (Victor Tan), Kenny Johnson (Dominique Luca), Patrick St. Esprit (Léa Dillalo), Rochelle Aytes (Nichelle Carmichael), Jay Harrington (David « Deacon » Kay)