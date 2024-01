Quelle époque du 6 janvier 2024 : les invités ce soir sur France 2

Publicité





Quelle époque du 6 janvier 2024, les invités – Ce samedi soir, comme chaque semaine, Léa Salamé vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 pour un nouveau numéro de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « The Floor », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du 6 janvier 2024 : les invités

Avant son grand retour la semaine prochaine, ce samedi « Quelle époque » est une nouvelle fois en mode best-of.

Retrouvez les meilleurs moments de l’émission avec l’ensemble des invités reçus par Léa Salamé depuis le début de la saison : Gérald Darmanin, Jacques Weber, Kad Merad, Aurélie Casse, Eva Ionesco, Bruno Ginesty, François Sentinelle (Jonathan Cohen), Alain Juppé, Pierre Arditi, Muriel Robin, Thomas Piketty, Julia Cage, Victoria Dauberville, Mathieu Forget, Dadju, Luc Besson, Franck Dubosc, Jacquemus, Théo Curin, Maud Pruvost, Hélène Gateau, Pascal Obispo, Fabien Roussel, Zahia Dehar, Sophia Aram, Yann Moix, Alain Duhamel, Bruno Patino, Mathilde Seigner, Benjamin Castaldi, Carine Roitfeld, Tristan Lopin, Cédric Doumbe, Edouard Philippe, Gérard Miller, Natacha Polony, Laurence Haïm, Guillaume Auda, Philippe Lellouche, Estelle Denis, Gilles Kepel, François Hollande, Eric Brunet, Caroline Fourest, Matthieu Pigasse, Nathalie Saint-Cricq, Yann Bouvier, Hugo Micheron, Nagui, Clara Morgane, Bruno Solo, Benjamin Lavernhe, Stéphane Allix, François-Xavier Ménage, le Cardinal François Bustillo, Gérard Araud , Gérard Jugnot, Kev Adams, Agnès Vahramian, Florent Manaudou, Alessandra Sublet, Amille Aumont-Carnel, Le Cirque du Soleil, Florent Pagny, Valérie Lemercier, Sadeck Berrabah, Alix Poisson, Jean-Xavier Delestrade, Alain Minc, Jean Attali, Messmer, Stéphane Bern, Karine Le Marchand, Philippe Caverivière, Alex Vizorek, Hélène Ségara, Eddy De Pretto, Franz-Olivier Giesbert, Natacha Polony, Benjamin Duhamel, Ruth Elkrief, Bruno Jeudy, Anna Cabana, Jean-Baptiste Marteau, Brice Teinturier, Pablo Pillaud-Vivien, Camille Vigogne, Eric Dupond-Moretti, Vianney, Jeff Panacloc, Xavier Niel, Sébastien Thoen, Pascale Arbillot, Hannah Levin Seiderman, Esther Abrami, Jade et Joy Hallyday, Eve Gilles, Miss France 2024, Judith Godrèche, Thomas Jolly, Laura Kaune, le directeur de l’Ifop Jérôme Fourquet, et Nina Metayer.



Quelle époque, rappel du concept

Un talk-show spectaculaire, drôle et festif, une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société. Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante !

Quelle époque ! est un lieu de rencontres et de débats. Un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux. Un plateau conçu comme une arène où vont se croiser, et débattre, artistes, polémistes, intellectuels, politiques, grands sportifs, personnalités de pouvoir et témoins de l’actualité. Mais aussi nouveaux talents et jeunes influenceurs !

Au centre de cette arène, Léa Salamé va prendre le pouls de cette époque pas comme les autres, la célébrer ou la critiquer, mais jamais gratuitement. Avec, autour d’elle, des personnalités incisives, drôles et étonnantes.

Christophe Dechavanne, l’invité permanent

Il fait son grand retour sur le petit écran et sur le service public, là où il a commencé. Celui qui a si bien raconté les années 90, qui nous a prouvé qu’on pouvait tout dire, tout montrer à la télé, aura un regard particulier sur l’époque que nous traversons. Il est l’invité permanent de l’émission et pourra intervenir à tout moment. Il a également son rendez-vous, puisqu’il recevra chaque semaine un invité.

Philippe Caverivière, le trublion

Philippe est présent à plusieurs reprises dans l’émission, avec un rendez-vous dédié à la semaine politique et un autre consacré à la planète people et aux réseaux sociaux. Il nous offre chaque semaine son regard acéré sur l’actualité et sur l’époque.

Quelle époque ! s’inscrit dans la grande tradition de la case du samedi soir, dont les maîtres mots seront la liberté de parole et l’impertinence. Et, en même temps, un lieu où on se détend, on s’amuse et on rit au travers de rendez-vous complètement addictifs.

Retrouvez le best-of de « Quelle époque ! » ce samedi 6 janvier 2024 à 23h25 sur France.tv