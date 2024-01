Rivière-Perdue du 25 janvier : le final ce soir sur TF1

Publicité





Rivière-Perdue, vos épisodes inédits du jeudi 25 janvier 2024 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 termine la diffusion de sa série évènement « Rivière-Perdue ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes de la série portée par Barbara Cabrita. Et on peut dire que vous n’êtes pas au bout de vos surprises pour ce final, qui tient toutes ses promesses !





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Rivière-Perdue » : vos deux épisodes du 25 janvier

Episode 5 « Marc » : Alix bondit sur sa moto dans la forêt à la poursuite d’un suspect en quad… L’enquête a basculé dans une nouvelle dimension et la riposte des forces de l’ordre se veut immédiate. Au terme de la traque, l’intervention aéroportée connait une issue dramatique.

Episode 6 « Si tu m’aimes pour de vrai… » : Une avancée sur la recherche de Lucie Perez a provoqué une déflagration. La vallée retient son souffle. Malgré l’intensité du choc, les enquêteurs décident de prendre des risques afin d’accélérer leurs investigations. Une histoire hors norme se dessine. Une course s’installe. Acharnée.



Avec : Barbara CABRITA, Nicolas GOB, Jean-Michel TINIVELLI, Odile VUILLEMIN, Annelise HESME, Bruno DEBRANDT et Kamel BELGHAZI

« Rivière-Perdue » :rappel de la présentation de la série

Sur une route sinueuse des Pyrénées, un spectaculaire accident de voiture provoque un miracle : la réapparition d’Anna, une ado disparue il y a 5 ans. La capitaine Alix Berg (Barbara Cabrita) et le commandant Balthus (Jean-Michel Tinivelli) sont déployés aux côtés de Victor Ferrer (Nicolas Gob), le chef de la gendarmerie locale, pour retrouver au plus vite Lucie, une jeune fille enlevée en même temps qu’Anna et qui, elle, n’est pas réapparue. Mais face à cette urgence, le comportement d’Anna intrigue les enquêteurs, contre toute attente, elle ne les aide pas… Les opérations de police se multiplient pour comprendre ce qu’il se joue à Rivière-Perdue.